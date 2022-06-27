ذا ديبلومات: نيبال تحجم عن الانضمام إلى برنامج شراكة الدولة الأمريكي

أعلنت حكومة نيبال تراجعها عن الانضمام إلى برنامج شراكة الدولة (SPP) الأمريكي تخوفا من تورطها في أي تحالف عسكري مناهض للصين، وذلك رغم نجاح الولايات المتحدة في إقناع برلمان نيبال بالتصديق على ميثاق مؤسسة تحدي الألفية، إحدى وكالات المساعدات الخارجية التي أسسها الكونجرس، في فبراير الماضي.

جاء اعتراض حكومة نيبال الحالية برئاسة، شير بهادور ديوبا، على البرنامج رغم استحسانها في بادئ الأمر بنوده المتعلقة بالتخفيف من حدة الكوارث، إلا إنها اضطرت في النهاية إلى رفضها، في ظل الإحجام الواضح من جانب الحكومة الحالية، كغيرها من الحكومات الثلاث السابقة، عن أي برامج لها طابع التحالفات العسكرية.

ووفقا لمجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشؤون الأسيوية، تسعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها العسكرية مع نيبال بانضمامها، إلا أن حكومات نيبال ترفض بشكل عام الدخول في أي اتفاقيات دولية قد تؤثر على توازن علاقتها المعقدة مع كل من الهند والولايات المتحدة من جانب، وعلاقتها مع الصين من جانب آخر.

ورغم مقاصد البرنامج الثنائي السلمية في ظاهرها، يعتقد البعض أن البرنامج ينطوي على مجموعة من الأهداف العسكرية الضمنية التي لن تنحصر عواقبها في حدود أمن نيبال الداخلي بل قد تمتد إلى علاقاتها مع جارتيها الصين والهند، بل إن بعض النقاد يرون أن انضمام نيبال إلى البرنامج سيكون بمثابة توقيعها على الاستراتيجية الأمريكية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الإندو-باسيفيك).

وترى مجلة "ذا ديبلومات" أن برنامج الشراكة قد يكون له أثاره الكارثية على العلاقات الصينية النيبالية حال مساهمة البرنامج في تقوية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ونيبال؛ وفي الوقت ذاته، لن ترحب الهند بذلك، إذ لن يقبل القادة العسكريين المحافظين في الهند أن يؤثر البرنامج على علاقته الحصرية والفريدة مع جيش نيبال.

وفي مواجهة معارضة حادة واسعة النطاق، اضطر رئيس حكومة نيبال، شير بهادور ديوبا، إلى القسم على أنه لن يوقع ميثاق البرنامج، ما يمثل انتكاسة جديدة في جهود الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها الاستراتيجي في جنوب آسيا على الحدود الصينية.

ويرى النقاد أنه رغم ما يحمل البرنامج من مزايا تتعلق بالتخفيف من حدة الكوارث، إلا أن مثالبه تكمن في خضوعه لإدارة مكتب الحرس الوطني الأمريكي بالاتساق مع أهداف السياسة الخارجية التي تتبناها وزارة الخارجية الأمريكية، كما يتولى مسؤولية تنفيذه مسؤول عسكري (المساعد العام في كل ولاية) بما يخدم أهداف سياسة وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب ما أوردت مجلة "ذا ديبلومات".

وفي بيان للسفارة الأمريكية في نيبال، حرصت السفارة على التأكيد بشدة أن البرنامج، الذي أطلقته الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاما ويضم أكثر من 90 دولة، لا يشكل تحالفا أمنيا أو عسكريا على الإطلاق، موضحة أنه مجرد برنامج تبادلي يستهدف مشاركة أفضل الممارسات والإمكانيات التي يتمتع بها الحرس الوطني لمواجهة الكوارث الطبيعية كالأعاصير والزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.

كما أكدت السفارة الأمريكية أن "الولايات المتحدة لا تضغط على نيبال للانضمام إلى برنامج شراكة الدولة، بل إن نيبال هي التي طلبت الانضمام مرتين، مرة خلال عام 2015، ومرة أخرى خلال عام 2017، حتى استجابت الولايات المتحدة لطلبها عام 2019".