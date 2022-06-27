 الصين تطلب من البنوك الاستعداد لتمديد ساعات تداول اليوان - بوابة الشروق
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الصين تطلب من البنوك الاستعداد لتمديد ساعات تداول اليوان

بكين - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 10:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 10:02 ص

تعتزم الصين تمديد ساعات تداول اليوان، حيث تسعى إلى زيادة مشاركة المستثمرين العالميين في عمليات تداول العملات داخليا، في إطار سعيها نحو التدويل، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.

وطلب المنظمون بقيادة "بنك الشعب الصيني" (البنك المركزي)، من بعض البنوك، الاستعداد لتمديد ساعات تداول اليوان في الداخل، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المعلومات الخاصة.

وأوضح الأشخاص المطلعون على الأمر أنه من المقرر أن يتم غلق التداول في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، بدلا من الساعة 1130 مساء بالتوقيت المحلي.

ولم يتضح بعد متى سيتم تطبيق التغيير الجديد.


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