الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي: المفاوضات الكردية استبعدت مرشح التسوية لرئاسة الجمهورية

ذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، اليوم الأحد، أن المفاوضات الكردية وصلت إلى مرحلة استبعدت مرشح التسوية لرئاسة الجمهورية، فيما وصلت الحوارات مع الاتحاد الوطني لأشواط جيدة.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي شريف سليمان - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "مباحثات الحزب مع باقي الكتل السياسية وخاصة الإطار التنسيقي لم تنقطع بل هي شبه يومية، ونؤكد أن اشتراطاتنا في تشكيل الحكومة مبنية على أساس الدستور".

وأضاف أنه "يوجد توجه حقيقي لدى الكتل السياسية للتوصل إلى حلول للوضع السياسي"، وأن "المفاوضات الكردية وصلت إلى مرحلة استبعدت مرشح التسوية، ولقد وصلنا إلى أشواط جيدة في مباحثاتنا مع الاتحاد الوطني".

وتابع سليمان أن "الأكراد ليسوا سببا في الانسداد السياسي، والحزب الديمقراطي ومن يتحالف معه قادرون على إيقاف العملية السياسية، لكنه لن يفعل ذلك، وإننا متفاهمون جدا مع التيار الصدري وتحالف السيادة والكتل المنضوية فيه، والوفود المفاوضة تغيرت بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية".