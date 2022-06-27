﻿ضبط كمية كبيرة من أمصال حساسية مجهولة المصدر في عيادة غير مرخصة بسوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج؛ أن فريق من تفتيش العلاج الحر تمكنت من ضبط كميات كبيرة من أمصال الحساسية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالعيادات، وبيعها للمرضي بأسعار باهظة.

وأشار النجار إلى التحفظ على جميع الأمصال، وسيتم فحص هذه الأمصال للوقوف على مدى صلاحيتها ومكوناتها، لافتا إلى تحريز كل المضبوطات وتسليمها لقسم الشرطة وعمل المحاضر اللازمة بالنيابة العامة وغلق العيادة المخالفة.

وأكد صموئيل عبد المسيح، مفتش هيئة الدواء، ضبط عدد كبير من أمصال الحساسية مجهولة المصدر بأحد العيادات غير المرخصة، والتي تستضيف أطباء زائرين، حيث يصل سعر المصل إلى ١٠٠٠ جنيه.

وقالت كريمة حامد، وكيل المديرية، إنه تم ضبط كمية كبيرة من الحقن والتي تعطي بداخل عيادات العظام للمرضى ويتم أخذها بالركبة عن طريق الطبيب يتم تخزينها بطريقة غير صحيحة، ولا توضع بثلاجة وتم ضبط هذه الحقن وأيضا تحريز أمصال الحساسية وتسليمها بقسم الشرطة وعمل المحاضر اللازمة بالنيابة العامة، وغلق العيادات المخالفة.