الإمارات تؤكد أهمية فتح آفاق جديدة للعمل المشترك مع إندونيسيا بالمجال الدفاعي

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أكد الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، أهمية تطوير التعاون الثنائي بين بلاده وإندونيسيا وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة المجال الدفاعي والصناعات العسكرية وآلية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من وزارة الدفاع الإماراتية مع وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سيبيانتو، وذلك خلال زيارة رسمية إلى إندونيسيا، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتهدف الزيارة إلى خلق روابط صناعية قوية في مجال الدفاع والأمن وتوفر إطارًا عمليا للعمل معا لدعم الشراكات الناشئة والمستقبلية وتعزيز الفرص بين البلدين.

وسلم رئيس الوفد الإماراتي دعوة رسمية لوزير الدفاع الإندونيسي برابوو سيبيانتو لزيارة الإمارات لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وعقد الوفد الإماراتي عددا من اللقاءات مع رؤساء شركات إندونيسية عاملة في مجال الصناعات الدفاعية، واطلع الوفد على أحدث منتجاتها.

وناقش الجانبان الخطط المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدين التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين من أجل تبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

ودعا الوفد الشركات الإندونيسية للمشاركة في المعارض العسكرية التي تقام على أرض دولة الإمارات وأبرزها معارض آيدكس ونافدكس ودبي للطيران ويومكس.