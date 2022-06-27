قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برفع الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب والغلال الرئيسية من شهر إلى 6 أشهر، لافتًا إلى أن الصوامع تتيح التخزين بشكل آمن وصحي، بعيد عن أي تلوث أو عوامل بيئية غير سليمة أو قوارض أو حشرات.



وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الصوامع تتيح تخزين الغلال لآخر العام سواء القمح والأرز والمحاصيل والحبوب الأخرى.



وأشار إلى أن ربط منظومة الصوامع والغلال بشبكة طرق ومحاور بطول 8 آلاف كم، يسهل الوصول إلى الأسواق والمواطنين والموانئ، مؤكدًا أن هذا العمل المتكامل يصب في صالح بعضه البعض.



وذكر متحدث الرئاسة، أن «نسبة زراعة القمح ازدادت بصورة كبيرة كمًا وجودة ونوعًا، رغم عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد»، معقبًا: «المجهود الكبير الذي يحدث له مردود كبير، واستطاعت مصر أن تقاوم وتصمد، والاقتصاد يصمد ويكون قويًا ويحقق معدلات نمو، بخلاف الدول التي تأثرت كثيرا بجائحة كورونا وتداعيات الأزمة».



وأكد أن الوضع مطمئن ومستقر في مصر؛ بسبب المجهود المبذول ورؤية استراتيجية استبقت الأحداث، قائلًا إن «البيانات الصادرة عن كبار المسؤولين ورئاسة الوزراء، تعكس الواقع بشفافية تامة وصورة واضحة تمامًا».



ولفت إلى أن «الاجتماعات مستمرة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الوزراء المختصين، وهناك طمأنة كبيرة بأن المخزون موجود من السلع الرئيسية كالقمح والزيوت والسكر»، مختتمًا: «استمرار الأزمة يضغط على الدول وإمكانياتها، لكن هناك وضع مطمئن ومستقر في مصر، وما حدث في الدولة يوفر لها مخزونًا ويحقق الأمن الغذائي للمواطن».