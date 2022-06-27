عبد اللطيف منيع يضيف فضية جديدة لبعثة مصر بألعاب البحر المتوسط

توج عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب المصري، بالميدالية الفضية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن فوق 130 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة حاليًا في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 6 يوليو المقبل.

وحصد "منيع" الميدالية الفضية عقب خسارته أمام على بطل تركيا بنتيجة 5 - 1.

وكان لاعب الفراعنة قد استهل مشواره بالفوز على بطل اليونان بنتيجة 4 - 0، قبل أن يخسر من بطل تركيا بنتيجة 3 - 1 في ختام المجموعة الأولى، قبل أن يفوز على التونسي أمين جنيشي بنتيجة 2 - 0.

ليرتفع رصيد البعثة المصرية لـ12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

وتشارك مصر في منافسات الدورة ببعثة تضم 184 لاعبا ولاعبة حيث حضرت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة.