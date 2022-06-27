رئيس مجلس الأعيان الأردني: الإصلاح الشامل هدف أردني لا رجعة عنه

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن الإصلاح الشامل هو الهدف الذي يسعى الأردن لتحقيقه بقوة، ولا رجعة عنه رغم التحديات المحيطة المختلفة.

وقال الفايز، خلال لقائه المدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني (إن دي آي) ليزلي كامبل؛ لبحث الأوضاع في المنطقة، إن الأردن وفي إطار نهجه الإصلاحي، أجرى تعديلات دستورية تعزز سلطة القضاء والبرلمان، كما تم تعديل بعض القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي، منها قانونا الانتخابات البرلمانية والأحزاب، والقوانين الناظمة للحريات السياسية وحقوق الإنسان، في إطار السعي نحو الوصول للحكومات البرلمانية البرامجية.

وأضاف رئيس المجلس وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أن نموذج التنمية السياسية الأردنية يستهدف بناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على التعددية وتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المرأة والشباب، واحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة والعدالة وضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون.

وبخصوص الأوضاع في المنطقة، أكد الفايز أن الأزمة السورية تشكل كارثة، موضحا أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني يؤكد باستمرار ضرورة إيجاد حل سياسي لها يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويرفع معاناة الشعب السوري، ويعمل على إيجاد الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الفايز إن الشعب الفلسطيني يعاني اليوم، من أطول احتلال في تاريخ البشرية، وإن الجهود المبذولة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي فشلت، بسبب التعنت الإسرائيلي وسيطرة اليمين المتطرف على الحكم.