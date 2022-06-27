 البيت الأبيض يدين إطلاق إيران لصاروخ يعمل بالوقود الصلب - بوابة الشروق
الإثنين 27 يونيو 2022 11:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

البيت الأبيض يدين إطلاق إيران لصاروخ يعمل بالوقود الصلب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 10:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 10:26 ص

أدان البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إعلان إيران إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب إلى الفضاء.

وتعهد البيت الأبيض، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، باستخدام العقوبات وتدابير أخرى لحرمان طهران من إدخال المزيد من التطورات على برنامجها النووي، واصفا الإجراء الإيراني بـ"غير المفيد والمزعزع للاستقرار".

يذكر أن وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت الأحد أنها اختبرت للمرة الثانية صاروخا لحمل الأقمار الاصطناعية لأغراض بحثية بعد اختبار أول مطلع فبراير 2021.

وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران، السبت الماضي، أن المحادثات النووية بشأن إعادة إحياء "اتفاقية العمل الشاملة المشتركة، المتوقفة منذ شهر مارس 2022، سوف تُستأنَف خلال الأيام المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك