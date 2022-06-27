 مجلس جامعة طنطا يقدم التعازي لأسرة الطالبة نيرة أشرف شهيدة المحلة - بوابة الشروق
الإثنين 27 يونيو 2022 9:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

مجلس جامعة طنطا يقدم التعازي لأسرة الطالبة نيرة أشرف شهيدة المحلة

علاء شبل
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 9:35 م

تقدم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بخالص التعازي لأسرة الطالبة نيرة أشرف شهيدة مدينة المحلة الكبرى، والتي توفاها الله أثر حادث غادر بمدينة المنصورة.

وأكد ذكي أن شباب مصر واع ويدرك تماماً القيم المجتمعية الحاكمة، وأن الحادث لا يمثل إلا حالة فردية مع التأكيد على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تأصيل الفكر والسلوك المعتدل للشباب ونبذ العنف والابتزاز ضد الفتيات.

ووجه عمداء الكليات بضرورة التعامل بكل جدية وحزم مع أي شكاوى ترد إليهم مع وضوح الضوابط اللازمة؛ للحفاظ على سلامة البيئة التعليمية من الناحية المادية والنفسية للطلاب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك