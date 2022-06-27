مجلس جامعة طنطا يقدم التعازي لأسرة الطالبة نيرة أشرف شهيدة المحلة

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تقدم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بخالص التعازي لأسرة الطالبة نيرة أشرف شهيدة مدينة المحلة الكبرى، والتي توفاها الله أثر حادث غادر بمدينة المنصورة.

وأكد ذكي أن شباب مصر واع ويدرك تماماً القيم المجتمعية الحاكمة، وأن الحادث لا يمثل إلا حالة فردية مع التأكيد على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تأصيل الفكر والسلوك المعتدل للشباب ونبذ العنف والابتزاز ضد الفتيات.

ووجه عمداء الكليات بضرورة التعامل بكل جدية وحزم مع أي شكاوى ترد إليهم مع وضوح الضوابط اللازمة؛ للحفاظ على سلامة البيئة التعليمية من الناحية المادية والنفسية للطلاب.