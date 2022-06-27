روسيا على شفا التخلف عن سداد ديون لأول مرة منذ 1998

وبدت روسيا ماضية في مسار حتمي للتخلف عن السداد منذ أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات لأول مرة في أعقاب غزو أوكرانيا.

وأدى ذلك إلى تقييد وصول البلاد إلى الشبكات المصرفية الدولية التي تعمل على إيصال المدفوعات من روسيا للمستثمرين في شتى أنحاء العالم.

وقالت الحكومة الروسية إنها تريد تسديد جميع مدفوعاتها في الوقت المحدد، وقد نجحت حتى الآن. لكن حوالي 40 مليار دولار من ديون روسيا مقومة بالدولار أو اليورو، ونصفها محتجز خارج البلاد.

وسيكون التخلف عن السداد هو الأول منذ عام 1998 الذي شهد النهاية الفوضوية لنظام بوريس يلتسين.

وكان دفع الفائدة البالغة 100 مليون دولار مستحقا في 27 مايو. وتقول روسيا إن الأموال تم إرسالها إلى مصرف "يوروكلير" الذي يقوم بتوزيع المدفوعات على المستثمرين.

لكن هذه الدفعة توقفت لدى المصرف، وفقا لشبكة بلومبيرغ الإخبارية، ولم يتسلمها الدائنون.

ويقول جاي أوسلاندر، المحامي الأمريكي الذي عمل في العديد من قضايا الديون الحكومية، إن الدائنين: "لم يحصلوا على الأموال".

وأضاف أوسلاندر: "الاحتمال الكبير أنهم لن يحصلوا عليها. إذا لم تصل هذه الأموال في غضون 30 يوما من تاريخ الاستحقاق، أي مساء الأحد، فسيتم اعتبار ذلك على نطاق واسع بمثابة تخلف عن السداد".

وامتنع مصرف يوروكلير عن تحديد ما إذا كانت الدفعة حُجبت، لكنه قال إنه ملتزم بجميع العقوبات.

وبدا التخلف عن السداد حتميا عندما قررت وزارة الخزانة الأمريكية عدم تجديد إعفاء خاص في العقوبات يسمح للمستثمرين بتلقي مدفوعات الفائدة من روسيا. وانتهى العمل بهذا الإعفاء يوم 25 مايو.

ويبدو الآن أن الكرملين قد قبل هذه الحتمية أيضا، إذ أصدر مرسوماً في 23 يونيو ينص على أن جميع مدفوعات الديون المستقبلية ستتم بالروبل من خلال مصرف روسي، حتى إذا كانت العقود تنص على أن الدفع يجب أن يكون بالدولار أو بعملات دولية أخرى.

وأقر وزير المالية أنطون سيلوانوف بأن المستثمرين الأجانب "لن يتمكنوا من تلقي" المدفوعات، وفقا لوكالة أنباء ريا نوفوستي.

وأرجع هذا لسببين "الأول هو أن البنية التحتية الأجنبية... ممنوعة من إجراء أي عمليات تتعلق بروسيا. والثاني هو أن المستثمرين الأجانب ممنوعون صراحة من تلقي مدفوعات منا".

ونظرا لأن روسيا تريد الدفع ولديها الكثير من المال للقيام بذلك، فقد نفى الوزير أن يكون هذا بمثابة تخلف حقيقي عن السداد، والذي يحدث عادةً عندما ترفض الحكومات الدفع، أو عندما تكون اقتصاداتها ضعيفة جدا بحيث لا يمكنها العثور على المال.