 اليونان تسجل 9294 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 27 يونيو 2022 9:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

اليونان تسجل 9294 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 9:08 ص

سجلت اليونان 9294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و616 ألفا و874، والوفيات إلى 30 ألفا و178.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك