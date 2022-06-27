جودة التعليم تبدأ زيارتها لأول جامعة حكومية مصرية تتقدم للاعتماد

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يوهانسن عيد: اعتماد أي جامعه يؤهلها للمنافسة اقليميا ودوليا

بدأت، اليوم، اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق - وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، أول زيارة ميدانية لها لجامعة المنصورة، كأول جامعة مصرية حكومية تتقدم للاعتماد منذ تأسيس الهيئة.

وتقوم اللجنة خلال زيارتها التي تستمر ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو 2022) بالوقوف على مدى استيفاء الجامعة لكل شروط التقدم للاعتماد كمؤسسة جامعية حكومية.

وتأتي الزيارة الميدانية، عقب الزيارة الافتراضية التي تمت بين فريق المراجعة الخارجية وجامعة المنصورة ليومين متتالين (12- 13 يونيو الجاري).

وتطلع لجنة المراجعة الخارجية خلال زيارتها لجامعة المنصورة، على كل الملفات المؤهلة للاعتماد، وتفقد كل المنشآت والمراكز والبنية التكنولوجية للجامعة.

وحول زيارة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تكتسب خصوصيتها من كون جامعة المنصورة هي أول جامعة حكومية مصرية تتقدم للاعتماد المؤسسي.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، إن حرص جامعة المنصورة على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يعد تمهيدا لتبوئها لمكانة متقدمة إقليميا ودوليا.

وأضافت أنها تأمل أن يكون تقدم جامعة المنصورة للاعتماد المؤسسي، بداية حقيقية لتقدم أكثر من جامعة مصرية للاعتماد سواء حكومية أو خاصة، لأن اعتماد الجامعات يعكس تطور مؤسسات التعليم العالي في مصر وينقلها لساحات المنافسة الإقليمية والدولية، بما يساهم في الارتقاء بجودة الفاعلية التعليمية والبحثية بمصر.