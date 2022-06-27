بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين الخريف المقبل في إندونيسيا

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يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين المزمعة في اندونيسيا الخريف المقبل، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية عن مستشار الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف.