الهند: مقتل إرهابي من جماعة «البدر» المسلحة المتشددة في جامو وكشمير

قالت الشرطة الهندية، إن إرهابيا من جماعة "البدر" المسلحة المتشددة قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية، اليوم الثلاثاء، في منطقة كولجام في ولاية جامو وكشمير.

وأوضحت الشرطة أن شرطيا في ولاية جامو وكشمير أصيب خلال العملية التي تمت في منطقة هوورا جنوب كشمير، وفقا لوكالة أنباء "برس تراست اوف انديا" الهندية .

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه تم فرض طوق أمني وإطلاق عملية بحث بواسطة قوات الأمن في هوورا خلال الليل بعد تلقي معلومة محددة عن وجود إرهابي.

يذكر أن جماعة البدر، هى جماعة مسلحة تعمل فى كشمير، وتشير مزاعم إلى أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية هى من قام بتشكيل ودعم هذه الجماعة.