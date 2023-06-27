بوتين: الدولة الروسية تمول بصورة كاملة مجموعة فاجنر

اعترف اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للمرة الأولى بأن الدولة الروسية تمول بصورة كاملة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة التي تمردت قبل عدة أيام.



ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" عن بوتين قوله اليوم خلال اجتماع مع مجموعة من القوات: "لقد مولنا هذه المجموعة بالكامل".



وقال بوتين إن المجموعة، التي تصف نفسها بأنها شركة عسكرية خاصة، تلقت ما مجموعه 26ر86 مليار روبل (01ر1 مليار دولار) من ميزانية الدولة خلال 12 شهرًا حتى مايو من العام الحالى.



وفى الوقت ذاته، دعا مدير الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، إلى تجهيز قوته بالمدرعات والأسلحة الثقيلة بعيدة المدى في أعقاب تمرد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة قبل عدة أيام.