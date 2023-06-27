 بوتين: الدولة الروسية تمول بصورة كاملة مجموعة فاجنر - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يونيو 2023 5:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

بوتين: الدولة الروسية تمول بصورة كاملة مجموعة فاجنر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 5:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 5:15 م
اعترف اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للمرة الأولى بأن الدولة الروسية تمول بصورة كاملة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة التي تمردت قبل عدة أيام.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" عن بوتين قوله اليوم خلال اجتماع مع مجموعة من القوات: "لقد مولنا هذه المجموعة بالكامل".

وقال بوتين إن المجموعة، التي تصف نفسها بأنها شركة عسكرية خاصة، تلقت ما مجموعه 26ر86 مليار روبل (01ر1 مليار دولار) من ميزانية الدولة خلال 12 شهرًا حتى مايو من العام الحالى.

وفى الوقت ذاته، دعا مدير الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، إلى تجهيز قوته بالمدرعات والأسلحة الثقيلة بعيدة المدى في أعقاب تمرد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة قبل عدة أيام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك