مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بالوادى الجديد

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق الداخلة الفرافرة بالوادي الجديد، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 جثث ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة المركزي، وتبين تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق الداخلة الفرافرة بالوادي الجديد، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.



والمتوفون هم: "محمد هاشم عبد الله، 32 سنة، عمر هاشم عبد الله، 22 سنة، مصطفى زاهر عبد الله أحمد، 31 سنة، سعد عبد الله احمد صالح، المرج القاهرة، والمصابين : حسين محمد حسين عبد الله، 36 سنة، يحي شعبان محمد، 27 سنة، عبد العزيز عبد النبي علي شعراوي، 27 سنة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم نحو التصريح بالدفن.