الشرطة الإيطالية تقبض على 43 شخصا في مداهمة على الجريمة المنظمة

ألقت الشرطة في منطقة كالابريا الإيطالية، القبض على 43 شخصا، في مداهمة واسعة النطاق على هياكل الجريمة المنظمة المحلية.

وقال بيان لشرطة الدرك الإيطالية "الجندرمة"، اليوم الثلاثاء، إن الأشخاص الذين تم احتجازهم مشتبه بأن لهم صلات بمجموعة مافيا ندرانجيتا السيئة السمعة في كالابريا.

ويُتهم الكثيرون منهم بالاحتيال والابتزاز والرشوة والقتل ويتم احتجازهم في السجن بينما تم وضع آخرين قيد الإقامة الجبرية.

ويعد التأثير المحتمل للجريمة المنظمة على السياسات المحلية أيضا جزءا من التحقيق. ووفقا لتقارير إعلامية إيطالية، استهدفت المداهمة بعض السياسيين السابقين من كالابريا على خلفية الاشتباه بتنظيم انتخابات بالتعاون مع المافيا، ويخضع هؤلاء الأشخاص للتحقيق الآن.

وكان المشتبه بهم في العملية التي تم تنفيذها اليوم قد خضعوا للتدقيق من جانب محققين في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، ركزت السلطات على تتبع أصول المقبوض عليهم وصلاتهم السياسية والاقتصادية، وترددت تقارير مفادها أنه كان هناك تركيز على عائلة ماجنا البارزة، التي يتردد أنها منغمسة في مافيا ندرانجيتا.

ووفقا لمكتب المدعي في كاتانزارو، فإن العائلة متورطة أيضا في انشطة إجرامية مزعومة في ألمانيا والنمسا. وتوصل المحققون أيضا إلى أن المشتبه بهم اخترقوا المعاملات المصرفية والمالية الاحتيالية بدعم من قراصنة كومبيوتر ألمان.

وقال مدعون أن شخصا يشتبه فى أنه عضو في مافيا ندرانجيتا تم القبض عليه أيضا في مدينة مونستر الألمانية اليوم الثلاثاء.

وتم إصدار مذكرة توقيف بحق الشخص البالغ 62عام والذي تتهمه السلطة الإيطالية بالعضوية في منظمة إجرامية وغسل الأموال، ويتم الآن احتجاز الرجل على ذمة تسليمه.

وتقوم السلطات الإيطالية بحملات على عائلات الجريمة المنظمة العديدة في جنوب البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وتهيمن مافيا ندرانجيتا على تجارة المخدرات في العالم بينما تحقق أرباحا أيضا من تجارة السلاح وغسل الأموال والفساد، وجذور العصابة في كالابريا الواقعة عن الطرف الجنوبي الغربي للبر الرئيسي الإيطالي.