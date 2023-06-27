لجنة الأسواق المالية في ماليزيا: التشديد النقدي في الاقتصاديات الكبرى أضر بالعملة المحلية

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قالت لجنة الأسواق العالمية في ماليزيا، إن العملة المحلية" رينجيت" والعملات الأخرى تضررت من التشديد النقدي في الاقتصاديات الكبرى، مما يفاقم المخاطر من حدوث تباطؤ في النمو العالمي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة القول إن ضعف الرينجيت لا يعكس الاساسيات الاقتصادية لماليزيا.

وأوضحت اللجنة أن تحركات العملة كانت كثيقة في ظل زخم النمو للبلاد واستمرار الاستثمار المحلي وتحسن ظروف سوق العمل وارتفاع النشاط السياحي.

وأشارت اللجنة إلى أن مزيدا من الوضوح بشأن المعدل النهائي لبنك الاحتياط الأمريكي واحتمالية إقرار الصين لإجراءات تحفيز ربما يقدم دعما للعملة المحلية والعملات الآسيوية الأخرى.