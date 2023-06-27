وافقت الحكومة الألمانية، على تصدير أسلحة بقيمة 4.62 مليار يورو على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.

وكانت أوكرانيا، التي تعرضت لهجوم من جارتها روسيا، من أهم الدول المتلقية لصادرات الأسلحة الألمانية خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى 19 يونيو الجاري، حيث وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة وبضائع تسليح أخرى بقيمة 1.18 مليار يورو لها، تليها المجر (1.03 مليار يورو)، حسبما جاء في رد من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين.

وبحسب الرد الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، أصدرت الحكومة الألمانية العام الماضي إجمالا موافقات على تصدير أسلحة بقيمة 8.36 مليار يورو، وهو ثاني أعلى مستوى تسجله صادرات الأسلحة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الـ9.35 مليار يورو التي سجلتها عام 2021، وهو العام الذي كانت تتولى فيه الحكم الحكومة الألمانية السابقة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.