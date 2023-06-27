380 ألف جنيه غرامات لمخالفة قرار حظر إقامة الشوادر بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطة استقبال عيد الأضحى المبارك، والذي يحظر على جميع المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة لتطبيق قرار حظر الذبح وإقامة الشوادر بالطرق العامة، استهدفت الحملة مناطق المعمورة البلد، أبو قير، المندرة قبلي، الحرمين، المستشارين، شارع 25، تقاطع شارعي 25 و16، الجمعية، منطقة طوسون، طريق الطابية، جمال عبدالناصر، دار السلام، شارع 45 قبلي ومتفرعاته، النصر، الصفا والمروة، عبدالله بن مسعود، عمر بن عبدالعزيز من متفرعات المعهد الديني، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ217 ألف جنيه.

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة لتطبيق قرار حظر الذبح وإقامة الشوارد بالطرق العامة، استهدفت شارع 61 سيدي بشر قبلي، شارع 57 ميامي، شارع 45 بحري، شارع 16 الإصلاح الفلكي، شارع 16 الملك الفلكي، السلام، شارع 10 السوق، شارع عبدالوهاب، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ94 ألف جنيه.

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، حملاته لمنع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، استهدفت الحملة حارة الاستقلال، محسن باشا، شارع الجزائر مع الحلواني، الغزالي، الشيخ المسيري، محمد الشافعي متفرع من صلاح الدين، حارة معروف من حمام الورشة، السيد محمد كريم، سيدي خليفة، زقاق الصيرفي، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ33 ألف جنيه.

وشن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير، حملة لمنع إقامة الشوادر وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، شملت برج العرب القديم، وقرية بهيج، طريق "إسكندرية - مطروح" الساحلي، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ36 ألف جنيه.