دراسة: العالم فقد منطقة غابات مطيرة تعادل مساحة سويسرا خلال عام 2022

خلصت دراسة جديدة إلى أن العالم فقد منطقة غابات مطيرة تعادل مساحة سويسرا خلال عام 2022.



واختفت نحو 4.1 مليون هيكتار من الغابات الأولية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرائق، ولكنه يعود كليا إلى نشاط التصحر البشري.



قدرت إحصاءات معهد الموارد العالمية في واشنطن، التي نٌشرت اليوم الثلاثاء، اختفاء منطقة غابات توازي مساحة 11 ملعب كرة قدم كل دقيقة.



وخلص المعهد إلى أن المناطق الاستوائية فقدت 10% أكثر من الغابات الأولية خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، واصفا معدل التدمير بـ"القاسي".



ويشار إلى أن الغابات الأولية، التي تمثل غابة طبيعة لم يمسها البشر بصورة كبيرة، مهمة للحفاظ على التنوع البيئي ومخزون أكسيد الكربون.



وأشار التقرير إلى أن الغابات الاستوائية في البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية مازال الأكثر تضررا. وقد تزايد معدل التصحر بصورة كبيرة في غانا وانجولا في أفريقيا ودولة بوليفيا بأمريكا الجنوبية.



وعلى النقيض، تمكنت بعض الدول، من بينها إندونيسيا وماليزيا، من الحفاظ على مستوى منخفض لمعدل فقدان غاباتها خلال عام 2022.



ويشار إلى أنه بمساعدة منصة " جلوبال فورست ووتش" تقوم عدة منظمات بقيادة معهد الموارد العالمية برصد التغيرات في خريطة الغابات في أنحاء العالم منذ عام 2014، باستخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وأساليب أخرى.