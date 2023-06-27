تسيير 1500 قطار بضائع بين الصين وأوروبا خلال 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية محلية نشرت في الصين، اليوم الثلاثاء، وصول عدد قطارات نقل البضائع التي تم تسييرها بين أوروبا والصين عبر ميناء إرينهوت البري في منطقة منغوليا الداخلية بالصين منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى أكثر من 1500 قطارا.



وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن عدد القطارات التي تم تسييرها بين الصين وأوروبا منذ بدء إطلاق هذه الخدمة في 2013 وصل إلى 12592 قطارا.



ويعد ميناء إرينهوت أكبر ميناء بري بين الصين ومنغوليا، حيث يربط من خلاله 68 خط سكك حديدية بين الصين وأوروبا، يربط الصين بأكثر من 60 منطقة في أكثر من 10 دول، بما في ذلك ألمانيا وبولندا.



ومنذ بداية هذا العام، فتح الميناء البري "قناة خضراء" لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا، مما زاد من الكفاءة التشغيلية للقطارات بحسب شينخوا.