ديبالا ينضم إلى قائمة أهداف الهلال السعودي

يستهدف نادي الهلال السعودي التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم روما الإيطالي، وذلك في ظل مساعي الزعيم لجلب العديد من الصفقات القوية في فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال كان قد دعم صفوفه بضم المدافع السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي من تشيلسي وأيضا لاعب وسط ولفرهامبتون روبن نيفيز، ليصبح ديبالا من بين المطلوبين لارتداء القميص الأزرق.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن القيمة المالية "المُغرية" للشرط الجزائي في عقد ديبالا تحفز الهلال للتعاقد مع اللاعب إذ تبلغ القيمة 30 مليون يورو فقط.

اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، كان له دور مؤثر في موسم روما ووصله لنهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يخسر من إشبيلية بركلات الترجيح، علماً بأن عقده مع النادي الإيطالي ممتد لموسمين مقبلين.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الهلال الذي يسعى للتعاقد مع المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو لقيادة الفريق يرغب في أن يكون ديبالا ضمن خططه للموسم الجديد.