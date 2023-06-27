أظهرت بيانات وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أن الحكومة وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 62ر4 مليار يورو ( 5 مليارات دولار) حتى الآن هذا العام، بارتفاع بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وكان المستقبل الرئيسي لصادرات الأسلحة من الأول من يناير حتى 19 يونيو هي أوكرانيا، التي تقاتل لصد العملية العسكرية الروسية منذ فبراير العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا 18ر1 مليار يورو.

وجاءت في المرتبة الثانية المجر بواقع 03ر1 مليار يورو، وفقا لمعلومات قدمتها وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية لنائب بحزب اليسار، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) على نسخة منها.

وقد وافقت الحكومة خلال عام 2022 على صادرات أسلحة بقيمة 36ر8 مليار يورو، فيما تعد ثاني أعلى صادرات في تاريخ ألمانيا بعد الحرب.