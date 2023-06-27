مسئول هندي يلمح إلى إمكانية فرض قيود على تصدير السكر مجددا رغم الفائض

قال أتول شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لشركة شري رينوكا للسكري، إن الهند قد تفرض قيودا على تصدير السكر العام المقبل بسبب الانتخابات، وذلك رغم وجود فائض في إمدادات السوق المحلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكر شاتورفيدي في مقابلة مع ريشاد سلامات وميناكا دوشي وهاسليندا أمين من تليفزيون بلومبرج، أن الساسة قد يخطئون من واقع توخي الحذر، ليحظروا تصدير السكر، على الأقل في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل".

وبحسب بلومبرج، لا توجد مخاوف حاليا من حدوث وضع شبيه بالجفاف بعد هطول الأمطار مجددا في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن الهند لن تكون مصدرا مهما للسكر في المستقبل المنظور بعد وصولها إلى الحد الأقصى، وهو الأمر الذي يجب أن يحافظ على دعم أسعار السكر العالمي بشكل نسبي.

ومن الممكن أن يرتفع إنتاج شركة شري رينوكا من الإيثانول إلى ما يصل إلى 300 مليون لتر سنويا في السنة المالية الحالية مقارنة بنحو 200 مليون لتر لتر في العام السابق.