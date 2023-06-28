كوريا الجنوبية تفوز بصفقة لبناء منشأة للطاقة النووية في رومانيا

قالت وزارة الصناعة، إن كوريا الجنوبية فازت اليوم الثلاثاء، بصفقة بقيمة 260 مليار وون (225 مليون دولار أمريكي) لبناء منشأة لإزالة التريتيوم في محطة طاقة نووية رومانية ستساعد في ضمان التشغيل الآمن وتعزيز صناعة الطاقة النووية لكوريا الجنوبية.

وبموجب الصفقة الموقعة مع شركة الطاقة النووية الرومانية "نيوكليار إليكتريكا"، ستقوم شركة كوريا للطاقة المائية والنووية ببناء المنشأة في محطة "تشرنافودا" للطاقة النووية، على بعد حوالي 170 كيلومترا شرق بوخارست، وذلك بهدف استخراج التريتيوم من الماء الثقيل وتخزينه في شكل آمن، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ومن المقرر الانتهاء من البناء في حوالي أغسطس 2026، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المنشأة التجارية في العام التالي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ووقع الاتفاق الرئيس التنفيذي لشركة كوريا للطاقة المائية والنووية "هوانج جو-هو" ورئيس شركة الطاقة النووية الرومانية "كوزمين غيتا" في سول اليوم الثلاثاء، وحضر حفل التوقيع وزير الصناعة "لي تشانج-يانج " والسفير الروماني لدى سيئول "سيزار أرميانو".

وقالت الوزارة، إن إزالة الماء الثقيل المحتوي على التريتيوم ستقلل بدرجة كبيرة كمية النفايات المشعة المتبقية لإدارتها من أجل إيقاف تشغيل مفاعلاتها، وتقليل المخاطر الإشعاعية على الأشخاص والبيئة، وكذلك توفير الطاقة اللازمة لإنتاج ماء ثقيل جديد.