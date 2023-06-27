بيلجرانو يحقق فوزا مقنعا على بانفيلد في الدوري الأرجنتيني

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حقق فريق بيلجرانو فوزا مقنعا أمام بانفيلد وتغلب عليه 3-1 فجر اليوم، الثلاثاء، في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وأنهى بيلجرانو الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله بابلو فيجيتي في الدقيقة 24 .

وفي الشوط الثاني، تعادل بانفيلد في الدقيقة 59 بهدف سجله أليخاندرو ريبولا لاعب بيلجرانو بالخطأ في مرمى فريقه.

لكن بيلجرانو حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما فيجيتي وفرانكو خارا في الدقيقتين 73 و76 .

وارتفع رصيد بيلجرانو إلى 35 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد بانفيلد عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.