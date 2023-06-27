أمريكا والصين والمملكة المتحدة تظل على رأس وجهات الصادرات الباكستانية 11 شهرا

ظلت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات الباكستانية، خلال 11 شهرا من السنة المالية الحالية (2022-2023)، وتلتها الصين والمملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية" اليوم الثلاثاء.

وأفاد البنك المركزي الباكستاني بأن إجمالي الصادرت للولايات المتحدة خلال الفترة من يوليو إلى مايو (2022-23) بلغت 481ر5 مليار دولار، مقارنة بـ162ر6 مليار دولار من يوليو إلى مايو (2021-22)، في انخفاض بنسبة 05ر11%.

وحلت الصين في المركز الثاني، حيث صدرت باكستان بضائع لها بقيمة 891ر1 مليار دولار مقارنة بـ544ر2 مليار دولار العام الماضي، في انخفاض بنسبة 64ر25 %.

وذكر البنك المركزي أن المملكة المتحدة جاءت في المركز الثالث حيث صدرت لها باكستان بضائع بقيمة 806ر1 مليار دولار خلال الأشهر قيد المراجعة بالمقارنة بصادرات بقيمة 011ر2 مليار دولار خلال العام الماضي، في انخفاض بلغ 21ر10%.

وتسابق باكستان، التي يجب أن تسدد ديونا خارجية بنحو 22 مليار دولار السنة المالية 2024، الزمن للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي لتجنب تخلف عن السداد. وتباطأ نموها الاقتصادي بشدة إلى 29ر0% للعام الذي ينتهي في يونيو الجاري، وهو أحد أدنى المستويات في تاريخها.