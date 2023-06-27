رئيس الوزراء الصيني يحذر من تسييس العلاقات الاقتصادية

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رفض رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، النقاش الدائر بشأن الحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين، ودعا بدلا من ذلك لزيادة التعاون.

وحذر تشيانج، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين اليوم الثلاثاء، من تسييس العلاقات الاقتصادية في العالم.

وقال تشيانج: "البعض في الغرب يدعم بشدة ما يطلق عليه أسلوب الحد من الاعتمادية وتقليل المخاطر".

وأضاف: "هذان المفهومان يعدان افتراضات خاطئة، حيث أن العولمة الاقتصادية جعلت الاقتصاد العالمي بالفعل كيانا متكاملا حيث تتشابك مصالح الجميع وتعتمد الدول على بعضها البعض وتترابط سويا".

وأوضح أنه يتعين أن تبقى السياسة بعيدة عن التجارة.

وقال إنه في حال كانت هناك مخاطر في قطاعات معينة، فإن الشركات في أفضل وضع لتقييمها.

وعلى الرغم من الضعف الحالي للتعافي الاقتصادي الصيني، أعرب تشيانج عن ثقته في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، في تحسن مقارنة بالربع الأول.

وقال إنه يتوقع تحقيق هدف الحكومة بتسجيل نسبة تقترب من نحو 5% خلال العام الجاري.