قال نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي المفوض إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية يوري تروتنيف، إن من المتوقع أن يشارك ضيوف أجانب بينهم قادة، في المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده بمدينة فلاديفوستوك، في أقصى شرق روسيا، في سبتمبر المقبل.

وأضاف تروتنيف، في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية: "نتوقع حضور ضيوف أجانب، بينهم على مستوى القيادة، ومع ذلك لن أذكر لكم أي أسماء الآن"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضح تروتنيف، أن شعار المنتدى القادم هو على طريق التعاون والسلام والازدهار.

وأضاف أن من المستحيل الاعتماد على التنمية الداخلية دون التواصل مع الدول الأخرى.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ستكون إحدى القضايا على جدول أعمال المنتدى.

وقال: "سيتم بالتأكيد النظر في مسألة ما يجب أن نفعله من أجل أن تنتصر بلادنا. ومع ذلك، يرجع الأمر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ليقرر ما سيتم تناوله في الجلسة العامة للمنتدى، الحدث الرئيسي للمنتدى".