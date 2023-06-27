ريهام عبدالحكيم ومي فاروق ضيفتا أنغام في سهرتي ثاني وثالث أيام العيد

يقدم برنامج الفنانة أنغام في موسمه الجديد على قناة "dmc" حلقات مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يستضيف ريهام عبدالحكيم يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يستضيف مي فاروق يوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى.

تتحدث ضيفتا البرنامج خلال الحلقتين عن علاقتهن بالموسيقار الكبير عمار الشريعي وكيف كان داعمًا لهن وكيف كان له الأثر الأكبر.

كما يتحدثن عن صداقتهن بأنغام وكيف كانت أول الحاضرين في حفلاتهن في دار الأوبرا المصرية، كما يكشفن عن سبب عدم استمرارهن في مجال التمثيل.

تقدم ريهام عبدالحكيم ومي فاروق مجموعة من أجمل ما غنت وردة والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، وشاركن مع أنغام في واحدة من أجمل أغاني نجاة.