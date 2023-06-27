قالت السفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، إن مصر سوق كبيرة للاستثمار، لافتة إلى أنها تضم عددًا كبيرًا من الشباب والقوى العاملة.

وأضافت خلال برنامج «لقاء خاص»، مع الإعلامي شادي شاش على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين: «الأمر يثير غيرتنا في النرويج، فلدى مصر الكثير من الفرص الواعدة للاستثمار مثل الاستزراع السمكي والأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء».

وأشارت إلى أن «قناة السويس تتيح الكثير من الفرص ليكون هناك وقود أخضر؛ وتصبح مصر محور الطاقة الخضراء للسفن، من أجل تعزيز قطاع الشحن والنقل من خلال قناة السويس».

وأوضحت أن قطاع الطاقة النظيفة يهم كلا الطرفين، مضيفة: «مصر قريبة من أوروبا، بل هي المكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا، ولدينا علاقات قوية ومتنامية في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، ونعزز هذه العلاقات عبر مذكرات تفاهم، مع وجود خطط طموحة ودراسات جدوى تظهر أن هذه المساعي يمكن تحقيقها».

وأكدت أن مصر تتمتع بالشمس والدفء والشواطئ الجميلة والكثير من الأشياء الأخرى، مختتمة: «نحب الذهاب لصعيد مصر في الشتاء، كما تتمتع مصر بمميزات فريدة في قطاع السياحة، ولديها الكثير من المناطق السياحية الخلابة، وهناك الكثير من الفرص بها للاستثمار في قطاع السياحة».