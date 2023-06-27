زيزو يتقدم للزمالك على المحلة بهدف في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وغزل المحلة بتقدم الأبيض بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع ال 32 من الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 15 عن طريق أحمد سيد "زيزو" من ركلة حرة غير مباشرة، تهيأت له عن طريق زميله أحمد فتوح ليسدد مباشرة إلى داخل شباك أحمد ميهوب.

شهد الشوط الأول عديد الفرص من الجانبين لاسيما الزمالك، أبرزها كرة في العارضة من سيف الدين الجزيري، وأكثر من محاولة ضائعة عن طريق أحمد بلحاج.

أما المحلة فسجل هدفي ألغي بداعي التسلل بعد تقدم لاعبه مصطفى العش عن باقي اللاعبين لحظة تنفيذ ركلة حرة.

ولعب الزمالك بتشكيل مفاجئ ضم كل من: محمد صبحي - محمد عبدالغني - عمر جابر - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عمرو السيسي - أحمد بلحاج - زيزو - علي ياسر - سيف الدين الجزيري