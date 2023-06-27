 زيزو يتقدم للزمالك على المحلة بهدف في الشوط الأول - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يونيو 2023 10:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

زيزو يتقدم للزمالك على المحلة بهدف في الشوط الأول

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:21 م

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وغزل المحلة بتقدم الأبيض بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع ال 32 من الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 15 عن طريق أحمد سيد "زيزو" من ركلة حرة غير مباشرة، تهيأت له عن طريق زميله أحمد فتوح ليسدد مباشرة إلى داخل شباك أحمد ميهوب.

شهد الشوط الأول عديد الفرص من الجانبين لاسيما الزمالك، أبرزها كرة في العارضة من سيف الدين الجزيري، وأكثر من محاولة ضائعة عن طريق أحمد بلحاج.

أما المحلة فسجل هدفي ألغي بداعي التسلل بعد تقدم لاعبه مصطفى العش عن باقي اللاعبين لحظة تنفيذ ركلة حرة.

ولعب الزمالك بتشكيل مفاجئ ضم كل من: محمد صبحي - محمد عبدالغني - عمر جابر - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عمرو السيسي - أحمد بلحاج - زيزو - علي ياسر - سيف الدين الجزيري 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك