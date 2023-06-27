استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية المسيرة المهنية لفيفيك راماسوامي، المرشح الرئاسي الذي ينافس لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.



ووصف راماسوامي نفسه خلال تجمع انتخابي في ولاية أيوا الأمريكية، الشهر الحالي، بأنه "عالم" مدرب في جامعة هارفارد من عالم التكنولوجيا الحيوية المنقذ للحياة، مشيرا إلى تطويره عدد من الأدوية، قائلا: "أكثر ما أفتخر به هو علاج للأطفال، يُولد 40 منهم في العام مصابين بحالة وراثية، وبدون تلقي العلاج، يموتون بعمر ثلاثة أعوام".



وذكرت "نيويورك تايمز" في تقرير بعنوان "كيف جمع فيفيك راماسوامي ثروته التي تدعم ترشحه للرئاسة"، أن حقيقة الحياة المهنية لراماسوامي أكثر تعقيدًا، واعتبرت أنها قصة رجل أعمال أكثر منه عالم، مضيفة أن مشروع راماسوامي معروف بفشله الذريع، موضحة أنه عندما كان يبلغ 29 عاما نظم ما كان حينها أكبر طرح عام أولي في تاريخ صناعة التكنولوجيا الحيوية لصناعة عقار ألزهايمر، لكنه فشل بعد عامين وانخفضت قيمة الشركة.



وحصل راماسوامي على أول دفعة عام 2015 بعد إثارة حماس المستثمرين بشأن إمبراطوريته الصيدلانية المتنامية، ثم حصل على الثانية بعد خمس سنوات عندما باع أكثر منتجاتها الواعدة إلى تكتل ياباني.



وأسهمت الشركة الأساسية التي بناها راماسوامي في تقديم 5 أدوية إلى السوق، بما في ذلك علاجات الأورام الليفية في الرحم وسرطان البروستاتا والحالة الوراثية النادرة التي ذكرها في ولاية أيوا.



وتقول الشركة إن آخر 10 تجارب إكلينيكية لعقاقيرها في مراحلها الأخيرة قد نجحت جميعها، وهو أمر مثير للإعجاب في مجال تفشل فيه الأدوية عادة.



وبحسب "نيويورك تايمز"، كانت مرونة راماسوامي جزئيا نتيجة الطريقة الذكية التي بنى بها شبكته من شركات التكنولوجيا الحيوية، لكنها تسلط الضوء أيضًا على مهاراته في إثارة الضجة والأمل والتكهنات المحفوفة بالمخاطر في صناعة تتغذى على الثلاثة جوانب.



وتغطي ثروة راماسوامي، الآن محاولة بعيدة المنال لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، التي تتضمن طائرة للحملة، وحافلة فاخرة، و10.3 مليون دولار من ماله الخاص.



وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن راماسوامي ابن لأبوين مهاجرين من أصل هندي، وقد تحدث عنهما مؤخرا قائلا إنه "لشرف أن يكون هناك أبوين في المنزل يركزان على التعليم والإنجاز والقيم الفعلية"، مضيفا: "أعطاني ذلك الأساس للذهاب بعد إلى ذلك إلى أماكن مثل هارفارد وييل وأن أصبح عالما".



واستثمر راماسوامي في التكنولوجيا الحيوية، وأصبح مفتونا بفكر تطوير عقاقير طبية عالية الخطورة.



وفي عام 2014، أسس راماسوامي شركة "رويفانت ساينسز" التي دعمها تمويل بحوالي 100 مليون دولار من مستثمرين بينهم "كيو في تي"، صندوق تحوط وظف راماسوامي بعد تخرجه من الكلية.



ووصف باتريك ماتشادو، مدير سابق بشركة "رويفانت ساينسز"، راماسوامي بأنه "ذكي وجريء". وقال آخرون إن راماسوامي كان يبالغ في الوعود.



في السنوات الأخيرة، استقال راماسوامي من "رويفانت"، تاركًا منصبه كرئيس تنفيذي في عام 2021 ورئيس مجلس إدارة في فبراير الماضي. ولا يزال سادس أكبر مساهم في الشركة، حيث تقدر حصته حاليًا بأكثر من 500 مليون دولار.