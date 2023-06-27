اليابان والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون الأمني الاقتصادي

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اتفق الاتحاد الأوروبي واليابان، اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون الأمني الاقتصادي من خلال تقوية سلاسل الإمداد الخاصة بأشباه الموصلات والمواد الهامة الأخرى، فيما يبدو مع وضع الصين وروسيا في الحسبان.

وقالت وزارة التجارة اليابانية، إنه خلال حوارهم الثالث عالي المستوى بشأن قضايا اقتصادية مثل التجارة والطاقة، قال ممثلو اليابان والاتحاد الأوروبي أيضا إنهم سوف يتخذون إجراءات للتصدي لما يطلق عليه الإكراه الاقتصادي الصيني الذي يشمل استخدام الوسائل الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية وممارسة نفوذ على دول أخرى، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ومثل اليابان في الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي.

وانضم إليهما فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لاقتصاد يعمل لصالح الشعوب.

وتأتي الدعوة لتعزيز شبكات سلاسل الإمداد في الوقت الذي تواصل فيه حرب روسيا الدائرة ضد أوكرانيا والتي بدأت في شهر فبراير عام 2022، زيادة الغموض الاقتصادي والجيوسياسي.