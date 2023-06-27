قطر وإيران تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال العمل

عقدت اللجنة القطرية الإيرانية المشتركة في مجال العمل، اليوم الإثنين، اجتماعها الخامس بالعاصمة الإيرانية طهران، برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وصولت مرتضوي وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وناقشت اللجنة أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال العمل، ومنها اعتماد المعايير المهنية وتفتيش العمل داخل المنشآت، وسبل تعزيز أدوات الصحة والسلامة المهنية وصولا إلى بيئة عمل نموذجية، والتدريب المهني وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعبر الوزيران، خلال اجتماع اللجنة، عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تجمع دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين.

وأكد علي بن صميخ المري، أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي في إطار مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون، استجابة لتوجيهات قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن زيارته إلى طهران تأتي في سياق التعاون المثمر بين وزارتي العمل في البلدين وفقا للاتفاقية الموقعة بينهما في مجال العمل.

ولفت إلى أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى التشريعات المنظمة لقطاع العمل، بعد سلسلة من التحديثات خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى استعداد دولة قطر لتبادل تجربتها مع كافة الدول للاستفادة منها.