أعلن الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة عن خريطة قناة الناس، لتغطية "وقفة عرفات" والتي انطلقت منذ صلاة فجر اليوم، وتستمر على مدار اليوم، بمشاركة جميع مذيعي قناة الناس، بالإضافة الى عدد من مذيعين قنوات الشركة المتحدة، في رسائل حية من الأراضي المقدسة مباشرة.

وأكد "فايق" أن تغطية قناة الناس اليوم، تتضمن بالإضافة إلى التغطية المباشرة من عرفات، حوارا مع الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن المظاهر الحضارية في خطبة حجة الوداع ووصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمرأة.

كما تقدم القناة اليوم، حوارات متنوعة مع الدكتور محمد مهنا، والدكتور أحمد ممدوح، والدكتور عمرو الورداني، والدكتور أيمن الحجار، والشيخ عويضة عثمان، والدكتور أحمد وسام، وغيرهم من العلماء المتخصصين في حوارات حضارية وفقهية عن حرمة الدماء، وحفظ الأموال، والأعراض، والإحسان وإتقان العمل، والمساواة، وحسن معاملة النساء، وأحكام صلاة العيد وآدابه، والأضحية.

كما تعرض القناة رسائل حية من الأراضي المقدسة من الدكتور يسري جبر والدكتور خالد الجندي والداعية الشاب مصطفى حسني، بجانب لقاءات خارجية مع الناس في الشارع يعبرون عن خواطرهم بيوم عرفة خير الأيام والتعرف على دعائهم في هذا اليوم.