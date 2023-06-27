قال الشيخ مصطفي عبد السلام إمام مسجد الحسين، إن يوم عرفة هو أفضل يوم علي وجه الأرض ويجب أن نستعد له من ليلته وأن نبدأ تلك الليلة الطيبة المباركة بالاستغفار والتوبة والعزم علي ترك المعاصي وفعل الطاعات.

وأضاف مصطفي عبد السلام خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي علي شاشة الحياة، يجب أن أبدا صفحة جديدة مع هذه الليلة المباركة وهذا اليوم المشهود لأن المولي سبحانه وتعالي يتنزل إلي السماء الدنيا وينظر إلي خلقه، فيجب أن تكون قلوبنا خالية من الذنوب والمعاصي وأن تخلو قلوبنا من الضغائن والكره.

تابع مصطفي عبد السلام، رسول الله صلي الله عليه وسلم أبلغنا علي أهمية و فضل صيام هذا اليوم الطيب المبارك ويحب أن يكون صيامنا ليس عن الطعام فقط ولكن أن تصوم جوارحنا عن كل ما يغضب الله، وأن نبدأ الليلة بركعتين قيام الليل، وصلاة الفجر في جماعة، ثم قراءة الأذكار والتسبيح وهذا فضل كبير كأجر حج وعمرة تامة.

ولفت إلى أنه مع امتداد هذا اليوم الطيب المبارك ومن العاشرة صباحا وحتي آذان المغرب يحب أن نكثر من الدعاء لأن أبواب السماء مفتوحة والفضل كبير وفي يوم عرفات تحقق المعجزات ويستجاب الدعاء والصحاب الكرام كانوا يدخرون الدعوات ليوم عرفة.