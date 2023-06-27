إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني بعد انتقادات متكررة للسياسة الإسرائيلية

استدعت إسرائيل السفير الأوكراني في تل آبيب، يفجيني كورنيشوك، بعد إصدار "بيانات متكررة ضد السياسة الإسرائيلية" حسبما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وكتبت السفارة الأوكرانية في تل آبيب على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أمس الأول الأحد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية اختارت للأسف "مسار التعاون الوثيق" مع روسيا، كما أنها تقوم بأعمال تجارية كثيرة مع موسكو.

وأضاف بيان السفارة "جميع البيانات ذات الصلة التي يدلى بها رئيس الوزراء الاسرائيلي دائما ما تهدف لتبرير التقاعس الكامل لإسرائيل فيما يتعلق بتقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا على مدار العام ونصف الماضيين".

وكان نتنياهو قد قال خلال حوار مع صحيفة جيروزليم بوست في 22 يونيو الجاري أن هناك مخاوف من "إمكانية استخدام الأنظمة التي نقدمها لأوكرانيا ضدنا لأنها قد تقع في أيدي إيرانية"، مضيفا أن الأسلحة الغربية المضادة للدبابات موجودة بالفعل على الحدود الإسرائيلية.

ووصفت السفارة الأوكرانية تصريحات نتنياهو "بالمختلقة والافتراضية بالكامل".

كما قالت أوكرانيا إن مسؤولين إسرائيلين بارزين أظهروا "تجاهلا واضحا للقواعد الأخلاقية" من خلال حضور حفل استقبال مؤخرا بالسفارة الروسية.

يشار إلى أن إسرائيل أدانت الحرب الروسية في أوكرانيا عدة مرات، وتقوم بإرسال مساعدات إنسانية" ومع ذلك، رفضت حتى الآن تقديم أسلحة.

يذكر أن موسكو لديها نفوذ كبير على الوضع في سوريا ، وتريد إسرائيل أن تمنع إيران والمتحالفين معها مثل حزب الله، من توسيع نفوذها العسكري سوريا. وجدير بالذكر أن هناك جالية يهودية كبيرة في روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر إجراء "حوار توضيحي" مع كورنيشوك في الثالث من يوليو المقبل.

وأضافت أن إسرائيل تريد الاستمرار في التعاون مع أوكرانيا، موضحة أن تصرفات السفير "لا تساعد في ذلك".