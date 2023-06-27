سمير مرقس: الإخوان تراجعوا في الفقه لانشغالهم بالسياسة

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إن معرفة جيله بالإخوان المسلمين بدأ في السبعينات، وظل نشاطهم يتصاعد حتى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظلوا طرفا في المعادلة السياسية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الإخوان بدأوا دخول الانتخابات منفردين في 1995، وظلوا حتى حصدوا 88 مقعدا في انتخابات 2005.

ولفت إلى أن هذا الصعود في 2005 نبه إلى ضرورة وجود حوار مع هذه الجماعة، لمعرفة بعض الإشكاليات التي لديهم وفي فكرهم، مثل المواطنة والموقف من الأقباط، بخاصة ما ورد في كتب سيد قطب عن غير المسلمين، وردود الإخوان لم تكن حاسمة في قضية المواطنة.

ولفت إلى أن إسلام البراح أو إسلام النيل، الذي انتشر على يد الفقهاء المصريين، مثل الليث بن سعد ومحمد عبده وعبد المتعال الصعيدي، لديه حلول أكبر لمسألة المواطنة من الجانب الفقهي عند الإخوان، وانشغالهم بالسياسة أضعف الجزء الفقهي لديهم، وأدى لتأخير حسم الكثير من القضايا.