إيران وقطر تعربان عن استعدادهما لرفع مستوى العلاقات الثنائية

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أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي"، عن أمله في رفع مستوى العلاقات وتطوير مجالات التعاون بين طهران والدوحة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لأمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني" مع رئيسي اليوم الثلاثاء؛ حيث تبادل الجانبان التهاني على أعتاب حلول عيد الأضحى، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال رئيسي إن "إيران وقطر لديهما مواقف قريبة من بعضها الآخر بما يتيح للبلدين فرص توسيع التعاون الثنائي حيال القضايا الإقليمية والدولية أيضا".

وأضاف رئيسي: "إيران لطالما أكدت على الارتقاء بمستوى التعاون مع دولة قطر، وترى بان توسيع العلاقات الثنائية سيؤدي الى مزيد من تعاون البلدين في الصعيدين الإقليمي والدولي".

من جانبه، أكد أمير دولة قطر على استعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري مع إيران.

وأعلن الشيخ تميم ال ثاني خلال الاتصال الهاتفي "عن استعداد قطر لعقد اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مع إيران، وذلك "في ضوء المباحثات والمشاورات الجيدة التي جرت بين البلدين لحد اليوم".