أول تعليق من كوفاسيتش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

عبر النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، عن سعادته بعد انتقاله إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن مساء الثلاثاء، تعاقده مع كوفاسيتش لاعب تشيلسي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال كوفاسيتش في تصريحات لموقع ناديه الجديد، إنه يستطيع مواصلة التطور تحت قيادة المدرب جوسيب جوارديولا ويعتقد أنه سينضم إلى أفضل فريق في كرة القدم العالمية.

وأضاف: «هذه خطوة رائعة بالنسبة لي، ولا أطيق الانتظار للبدء مع الفريق، أي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة جوارديولا يعرف كم هم جيدون، بالنسبة لي هم الأفضل في العالم، والألقاب التي فازوا بها توضح ذلك للجميع».

وأتم: «الانضمام إلى هذا الفريق هو حقًا حلم لأي لاعب كرة قدم، لا يزال لدي الكثير من التعلم والتطوير، وأنا أعلم أنه تحت إدارة جوارديولا يمكنني أن أصبح لاعبا أفضل، وهو أمر مثير بالنسبة لي»