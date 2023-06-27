التعليم: بدء التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية أول يوليو

إتاحة منصة التنسيق الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى المقبل للحاصلين على الشهادة الإعدادية



قالت وزارة التربية والتعليم: إنه سيتم تفعيل تحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية للعام الدراسى الجديد 2023 ــ 2024 لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من 1 يوليو المقبل.



وأوضحت أن التحويل للطلاب بين المدارس يتم من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمى للوزارة، مشيرة إلى أن التحويل الورقى (اليدوى) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.



من جانب آخر، أتاحت الوزارة منصة التنسيق الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى المقبل، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن تنسيق القبول بالثانوى العام يتم تحديده من قبل المديريات التعليمية لكل محافظة، ويتم إجراء التنسيق إلكترونيا من خلال المديريات وفق الحدود الدنيا التى تحددها كل مديرية، موضحة أنه يتم العمل على تنفيذ خطوات تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى خلال يوليو المقبل.



وقالت الوزارة، فى خطاب رسمى للمديريات التعليمية، إنه فى إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، واستكمالا لما تم خلال الأعوام الدراسية الماضية بشأن ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية للتقدم لمدارس المرحلة الثانوية «عام وفنى ــ بنظام الثلاث والخمس سنوات»، سيتم بدء إجراءات تنسيق الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوى إلكترونيا للعام الدراسى الجديد.



ووجهت الوزارة باتخاذ مجموعة من الضوابط وهى: تحديد مسئول منصة التنسيق المرحلة الثانوية بالمديرية على أن يتم موافقة الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بيانات المسئول متضمنة (كود الموظف / الاسم رباعى / رقم المحمول)، وتكون مهام مسئول المنصة تسجيل قائمة بيانات المسئولين عن تنسيق التعليم الفنى وتنسيق التعليم العام، مراجعة قائمة المدارس (عام وفنى) لتحديد المدارس التى لن تتاح للتنسيق للعام الدراسى 2024/2023، متابعة أداء فرق العمل، ومتابعة التسجيل الإلكترونى للطلاب وموقف قيام المدارس بالبت فى الطلبات المقدمة إليها وتحديد موعد بداية ونهاية لكل مرحلة من مراحل التنسيق.



وأضافت الوزارة، أنه على مديرى المدارس الثانوية العام والفنى التابعة للمديريات التنبيه على الطلاب المتقدمين للتنسيق بالمدارس الثانوية بالتقدم التنسيق إلكترونيا، وذلك وفقا للمواعيد التى تحددها المديريات والتنبيه على مديرى المدارس بضرورة البت فى طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة لتمكينهم من سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ الدفع، وكذلك تسجيل موقف استلام ملفات الطلاب المقبولين بعد استلام إيصال سداد المصروفات الدراسية، وذلك عقب غلق كل مرحلة تنسيق.