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لاتفيا تعلق تماما إصدار التأشيرات للروس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 6:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 6:24 ص

علقت لاتفيا تماما إصدار التأشيرات للمواطنين الروس لفترة غير محددة من الزمن في أعقاب الانتفاضة الفاشلة لمجموعة فاجنر الروسية الخاصة.

وأعلنت وزارة الخارجية في ريجا يوم الاثنين أنه في ضوء "التطور غير المتوقع للأحداث السياسية المحلية في روسيا"، تم تعليق قبول طلبات المواطنين الروس للحصول على تأشيرة الدخول بجميع أنواعها في البعثات الدبلوماسية والقنصلية للاتفيا في الخارج.

وأضافت أن الطلبات المقدمة حتى الآن، والتي تم قبولها ومعالجتها بحلول 25 يونيو، لا تزال قيد الدراسة.

وكانت لاتفيا قد قيدت بالفعل إصدار التأشيرات لمواطني الدولة المجاورة لها على خلفية حرب روسيا ضد أوكرانيا، ولا تصدرها إلا في الحالات الإنسانية.

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