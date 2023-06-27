الأحزاب الحاكمة في اليابان تتفق على التعاون في الانتخابات لتجنب الانقسام

اتفقت الأحزاب الحاكمة في اليابان، اليوم الثلاثاء، على التعاون في جميع الدوائر الانتخابية باستثناء تلك الموجودة في طوكيو خلال الانتخابات العامة المقبلة، مما يبدد المخاوف من أنها قد تنهي تحالفها المستمر منذ عقود وسط انقسام متزايد حول وضع المرشحين، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو اليابانية".

ويأتي القرار بعد أسابيع من الجدل بين الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وحزب كوميتو شريكه الأصغر في الائتلاف بشأن تقديم مرشحين في دائرة انتخابية أنشئت حديثا في طوكيو.

وقال ناتسو ياماجوتشي رئيس حزب كوميتو، للصحفيين بعد اجتماعه مع كيشيدا: "أكدنا على أننا سنتعاون مع بعضنا البعض على أساس الاتفاق"، معربا عن حرصه على تجنب المزيد من الخلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي.

ويشار إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو يواجهان صعوبات في التعامل مع إعادة رسم الخريطة الانتخابية بموجب تشريع صدر أواخر العام الماضي؛ لسد الفجوة في الأصوات بين الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة في مجلس النواب.

وأصاب حزب كوميتو، الذي يطلق على نفسه اسم "حزب السلام"، الإحباط بسبب إصرار الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ على تأييد مرشحه في منطقة طوكيو رقم 28، رغم رغبة الشريك الأصغر في تأمين المقعد البرلماني لنفسه.