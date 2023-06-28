إعادة انتخاب جوليوس مادا بيو رئيسا لسيراليون

تمكن رئيس سيراليون الحالي جوليوس مادا بيو، من الفوز بولاية ثانية على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وحصل بيو على 1ر56% من الأصوات ليفوز على منافسه الرئيسي سامورا كامارا، الذي حصد 1ر41% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات في البلاد اليوم الثلاثاء.

وتفادى بيو بالكاد خوض جولة إعادة بحصوله على أكثر بقليل من 55% من الأصوات اللازمة للفوز في الجولة الأولى.

وسيطر حزب شعب سيراليون (إس.إل.بي.بي) الذي يتزعمه بيو وحزب (المؤتمر الشعبي العام) بزعامة كامارا على سيراليون ،الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، على أسس عرقية وإقليمية على مدى عقود.

وتنافس ما مجموعه 13 مرشحا في السباق الذي أقيم يوم السبت. وتغلب بيو على كامارا أيضا في انتخابات عام 2018.

وشهدت سيراليون واحدة من أسوأ الحروب الأهلية في إفريقيا خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2002، والتي قتل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص. وفي عام 2014، أدى تفشي فيروس إيبولا إلى إغراق البلاد في أزمة أخرى استمرت لسنوات ولم يتعاف الاقتصاد منها بالكامل.

يحظى بيو، الذي حكم البلاد بعد شهرين من انقلاب عسكري في عام 1996 وساعد في الانتقال إلى أول انتخابات حرة منذ عقود، بالاحترام من قبل الكثيرين باعتباره "أبو الديمقراطية الحديثة" في البلاد.

وأدخلت حكومته، التي تتولى السلطة منذ عام 2018، التعليم المجاني، وعززت المساواة، وقادت مبادرات العلوم والبنية التحتية.

لكن بيو تعرض أيضا لانتقادات بسبب أسلوب معاملته لخصومه.