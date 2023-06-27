ألمانيا بصدد إطلاق إجراءات وقائية ضد موجات حر متوقعة هذا الصيف

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تستعد ألمانيا لإطلاق مجموعة من الإجراءات الوقائية الجديدة ضد موجات الحر الشديدة المتوقعة هذا الصيف.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ يوم الاثنين إن هناك آلاف الوفيات المرتبطة بالحرارة كل عام، مشيرا إلى أن كبار السن ليسوا وحدهم المعرضين للخطر ولكن أيضا النساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة والمشردين.

وقال: "هذا وضع غير مقبول"، مضيفا أنه يمكن إنقاذ الأرواح إذا كان لدى البلاد خطة للحماية من الحرارة على غرار تلك الموجودة في فرنسا.

ومن المقرر أن يعقد لوترباخ مشاورات هذا الأسبوع مع ممثلي صناعة الرعاية والمهنيين الطبيين وغيرهم من الخبراء.

وقال إن الخطط تشمل تحذيرات قبل بداية موجات الحر، باستخدام إشعارات الراديو والتلفزيون والهواتف المحمولة.

وتم بالفعل إطلاق بوابة إلكترونية جديدة، يمكن للبلديات من خلالها إبلاغ الأشخاص بما يمكنهم القيام به لحماية أنفسهم من درجات الحرارة المرتفعة.

وقالت وزيرة البيئة شتيفي ليمكه إنه من الواضح أن عواقب أزمة المناخ وصلت إلى ألمانيا وأوروبا.

وأضافت: "لذلك ، من الضروري أن نهتم بحماية السكان في أوقات المناخ المتغيرة".

وقالت إن إمدادات مياه الشرب والمزيد من المساحات الخضراء والظل للحفاظ على برودة المدن ستصبح أكثر أهمية، مضيفة أنه تم بالفعل وضع لوائح لضمان قيام البلديات بتركيب المزيد من موزعات مياه الشرب.

ووفقا للتحالف الألماني لتغير المناخ والصحة والجمعية الطبية الألمانية وجمعية التمريض الألمانية، توفي ما مجموعه 4500 شخص بسبب الحرارة في عام 2022. وفي عام 2018، كان هناك ما يصل إلى 8700 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في ألمانيا.