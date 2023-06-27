ثلاثة ملايين شخص زاروا منتدى هومبولت في برلين منذ افتتاحه

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زار ثلاثة ملايين شخص القصر الملكي البروسي الذي أعيد بناؤه في برلين والذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر منذ افتتاح المشروع المثير للجدل في يوليو 2021، حسبما قال مديره.

ويمزج المبنى بين طراز الباروكيه المعماري والطراز الحديث، ويسمى المبنى الذي تبلغ تكلفته 680 مليون يورو (742 مليون دولار) منتدى هومبولت.

ويضم مجمع متاحف يستوعب القطع الأثرية من آسيا وأفريقيا والأمريكتين وأوقيانوسيا.

وتم هدم القصر الأصلي في عام 1950 من قبل الشيوعيين الألمان الشرقيين باعتباره رمز للعسكرة الإمبراطورية الألمانية السابقة وبعد أضرار تعرض لها جراء قصف في وقت الحرب.

وقال المدير العام هارتموت دورجيرلوه يوم الاثنين إن منتدى هومبولت أصبح "مكانا راسخا للمعارض والفعاليات".

وأضاف أنه ينبغي الاستمرار في تطوير منتدى هومبولت ليصبح مكانا "يقيم علاقات في جميع أنحاء العالم وحيث نتعلم معا أشياء جديدة ونتساءل عن المألوف من خلال القضايا العالمية الحالية".