لاعب المنتخب الأولمبي: تعاهدنا على تحقيق الفوز أمام مالي

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أكد حسام عبد المجيد، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، أن الفريق تعاهد على تحقيق الفوز في مواجهة مالي المقبلة بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

المنتخب الوطني الأولمبي استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع النيجر بدون أهداف في مباراة الجولة الأولى، ويستعد لمواجهة مالي مساء غدٍ، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية.

فيما استهل منتخب مالي مشواره بتحقيق الفوز على حساب منتخب الجابون في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال حسام عبد المجيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «أغلقنا ملف مباراة النيجر ونعمل حاليا على التجهيز لمباراة مالي، صادفنا سوف توفيق في المباراة الماضية وأهدرنا الكثير ولكننا تعادلنا وقدر الله وماشاء فعل وفي النهاية المهم هو أننا لم نخسر وأنتم ترون أننا نظهر بشكل جيد في الملعب حتى لو لم نسجل».

وأضاف: «نفكر حاليا في المباراة المقبلة وتعاهدنا على تحقيق الفوز لكي نمر من تلك المرحلة، سنواجه فريق قوي ولكننا نحترمه وسنحاول تنفيذ تعليمات المدرب».

وتابع: «روجيرو ميكالي يعمل بكل جهده وتركيزه معنا ويعمل بشكل ممتاز ونتمنى تحقيق وتنفيذ ما يطلبه منا وأتينا هنا من أجل العودة باللقب».

وأتم: «نعد الجماهير يتحقيق الفوز في المباريات المقبلة ولكن الأهم أن يقفوا خلفنا ولا يعطونا أي تعليقات سلبية خلال تلك الفترة المهمة».

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مع منتخب من قارة أخرى على التأهل.